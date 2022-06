William Bonner e Natasha Dantas curtem viagem pelos EUA: ‘Mais uma pro nosso livro’

William Bonner e Natasha Dantas, têm curtido uma viagem pelos EUA, e a mulher do âncora do Jornal Nacional compartilhou nesta quinta-feira (2) um pequeno vídeo com alguns momentos dos dois em clima de romance.







+ Mulher descobre traição do namorado ao ver detalhe em foto no Instagram

+ Carlinhos Maia mostra dificuldade para andar após ter realizado lipoaspiração

+ Em queda, ‘Jornal Nacional’ amarga pior início de ano da história



A fisioterapeuta publicou o vídeo em seu perfil no Instagram com vários momentos em que ela aparece ao lado de Bonner turistando no país.

Instagram will load in the frontend.

A trilha sonora escolhida para a publicação foi “Trevo”, da dupla Anavitória, com participação de Tiago Iorc. Na legenda, Natasha escreveu: “Mais uma pro nosso livro. E ainda não acabou”.

Nos comentários da publicação, vários seguidores se derreteram pela clima de romance do casal. “Que amor”, “o amor leve. Seus lindos” e “perfeitos” foram algumas das mensagens.