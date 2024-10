William Bonner é alvo de golpe que alterou sua voz e imagem na internet

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2024 - 9:50 Para compartilhar:

Após Sandra Annenberg, foi a vez de William Bonner entrar para a lista de pessoas públicas que foram vítimas de golpistas na internet.

Foi noticiado durante o quadro “Fato ou Fake”, do g1, durante o “Jornal Nacional”, da Globo, na quinta-feira, 17, que o titular do telejornal noturno teve sua imagem e voz alteradas em um vídeo que circula nas redes sociais.

O tipo de tecnologia muito usada para produzir notícias falsas, a chamada deepfake, convida o internauta a clicar em um link e conferir se ele têm direito a uma suposta indenização por vazamento de dados, tudo isso usando a imagem do jornalista.

O vídeo, contudo, não passa de uma fraude financeira, pois neste caso a voz de Bonner foi criada com inteligência artificial. Assim, o golpe acontece quando o site cobra o pagamento de uma taxa chamada “imposto de saque” para a pessoa supostamente receber o dinheiro.

E vale lembrar ainda que o governo federal alertou que não possui esse programa de indenização.

No caso do vídeo fake do Bonner, a fraude foi descoberta porque o vídeo original foi publicado nas redes sociais do “Jornal Nacional” para anunciar uma série especial nova – nada a ver com o site falso.