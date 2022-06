William Bonner deixará bancada do ‘Jornal Nacional’, afirma colunista

William Bonner deixará a apresentação do “Jornal Nacional” em 2023. As informações são do colunista Lucas Pasin, do portal “Uol”.

Segundo a publicação, em 2023, o jornalista seguirá como editor-chefe atuando nos bastidores, algo que já tem acontecido gradativamente nos últimos dois meses em que comandou a atração menos da metade dos dias, revezando com nomes como Heraldo Pereira, César Tralli e Rodrigo Bocardi.





De acordo com a nota, essa foi a estratégia adotada pela emissora para, em passos lentos, preparar sem grandes alardes a aposentadoria do profissional, que está na casa desde 1986. Por isso, nos últimos dias, a Globo e o jornalista fizeram questão de dizer em alto e bom som que a saída de Bonner do “Jornal Nacional” não passa, segundo eles, de boatos.