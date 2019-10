William Bonner dá ‘puxão de orelhas’ na equipe técnica do ‘JN’

William Bonner deu um leve puxão de orelhas na equipe técnica do ‘Jornal Nacional’ na noite de sexta-feira. Ele e Renata Vasconcellos conversavam com o repórter Ari Peixoto, que estava ao vivo, direto do Rock in Rio, mas enquanto falavam, ouviam o barulho do festival no ponto eletrônico. Geralmente, os apresentadores não ouvem o barulho do local, apenas a voz do repórter.

“A gente precisa dizer que aqui no ponto eletrônico, que a gente usa para trabalhar, alguém teve a feliz ideia de colocar o retorno do Rock in Rio. Feliz ideia. Nós estamos com os metaleiros (no ouvido) até agora. Ao pessoal da técnica, parabéns pela excelente ideia”, ironizou o editor-chefe do jornalístico.