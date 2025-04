William Bonner convoca seguidores a acompanharem edição especial do ‘JN’

William Bonner convocou seus seguidores nas redes sociais a acompanharem a edição do “Jornal Nacional” desta quarta-feira, 23, ao fazer mistério sobre o local de onde o telejornal será exibido. O âncora adiantou que o noticiário começa mais cedo, às 19h40, horário de Brasília, e terá, novamente, Renata Vasconcellos na casa de uma família.

Na última terça-feira, 22, a colega de bancada apresentou o JN diretamente da casa de uma família em Salvador e vai repetir a programação especial até o sábado, dia 26, cada dia em uma região diferente do País, como parte das comemorações dos 60 anos da Globo.

“Recado: hoje o Jornal Nacional é mais cedo, vai começar às 19h40, horário de Brasília. A Renata Vasconcellos vai estar na casa de alguma família brasileira, em alguma região do Brasil, que não é mais o Nordeste. Onde será? A partir das 19h40 você vai saber no Jornal Nacional. Anota aí, é mais cedo. Até lá”, disse ele em vídeo no Instagram.

A família da Duca e do Antônio, de Salvador, recebeu uma equipe do JN para passar o dia em uma gravação, na última terça-feira, 22, para as comemorações dos 60 anos da Globo, já que eles acompanham o telejornal todos os dias. A surpresa aconteceu quando Renata Vasconcellos apareceu informando que também ela estaria entre eles e que iria apresentar o noticiário a partir da sala da casa da família.