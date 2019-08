Bonner apaga perfil no Instagram: “Vivendo a vida de verdade”

O jornalista e apresentador William Bonner tomou uma decisão radical na noite dessa quinta-feira (15). O âncora do Jornal Nacional apagou seu perfil no Instagram, uma das redes sociais que utilizava, inclusive se comunicando com fãs.

“Saindo daqui. Vivendo a vida de verdade. A minha vida. Obrigado”, escreveu o jornalista em uma publicação e, na seguida, o perfil foi deletado.

Esta não é a primeira rede social que Bonner abandona. No Twitter, ele não escreve mensagens desde 2 de julho e também deixou uma mensagem em tom de despedida, mas ainda mantém o perfil ativo.