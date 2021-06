Willam Bonner diz que terá uma surpresa no ‘JN’ desta noite: ‘Momento especial’

Bastante ativo nas redes sociais, William Bonner abusou do suspense ao fazer um post enigmático no microblog, nesta quinta-feira (10). Na publicação, o jornalista disse que o “Jornal Nacional” de hoje terá uma surpresa especial.

“Hoje vai ter um momento especial no JN. Eu sei o que é. Mas vocês não sabem. Então, sobre esse momento especial que vai ter hoje no JN, eu sei até quanto tempo isso vai durar”, escreveu Bonner.

Na sequência, os internautas foram à loucura e ficaram curiosos para saber o que irá acontecer no jornalístico. “O povo especulando que Bonner vai aposentar, eu tô apostando que ele vai anunciar o TikTok do JN, já que essa semana o TikTok virou patrocinador do JN”, disse uma usuária. “Vem aí o encontro com William Bonner”, reagiu outra, se referindo ao programa que Fátima Bernardes apresenta desde que deixou o “JN”.

