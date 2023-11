Will Smith se pronuncia após boato de sexo com ator de ‘Um maluco no pedaço’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/11/2023 - 15:53 Para compartilhar:

O ex-assistente do ator Will Smith, Brother Bilaal, afirmou que flagrou o ator tendo relações sexuais com Duane Martin quando filmavam a série ‘Um maluco no pedaço’.

Em nota enviada ao portal TMZ, Smith desmentiu o boato. “Esta história é completamente inventada e a afirmação é inequivocamente falsa”, afirmou. Fontes próximas ao ator afirmaram ao portal que ele está cogitando processar o ex-assistente.

Bilaal deu detalhes sobre o pênis de Will Smith

Brother Bilaal contou a história durante uma entrevista a Tasha K. Na conversa ele afirmou que flagrou Will e Duane Martin fazendo sexo anal no camarim de Smith. “Havia um sofá e Will estava curvado no sofá e Duane estava de pé”, narrou.

Ele também contou detalhes sobre o tamanho do pênis de Smith que seria, em suas palavras, “do tamanho de um dedinho do pé”.

Quem é Duane Martin?

Além da participação em ‘Um maluco no pedaço’, Martin participou do filme ‘L.A.’s Finest’ e do programa ‘All of U’s. Além disso ele também participou de três episódios do reboot da série, batizada de ‘Bel-air’

O ator de 58 anos também foi casado com a atriz Tisha Campbell, a Jay de ‘Eu, a patroa e as crianças’, entre 1996 e 2000.

