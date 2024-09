Will Smith é ‘tietado’ por famosos no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 10:23 Para compartilhar:

O ator Will Smith, 55, já está em solo brasileiro para o Rock in Rio. Ele foi fotografado ao lado de diversos famosos do país na terça-feira, 17, no Rio de Janeiro.

+ Will Smith cantor: conheça a carreira musical do ator confirmado para o Rock in Rio 2024

Smith se apresenta no festival nesta quinta-feira, 19, no Palco Sunset. Antes disso, ele marcou presença em um jantar promovido a algumas personalidades brasileiras. Dentre elas, a atriz Juliana Alves, o músico e ator Xamã e a jornalista Maju Coutinho.

“Quando você vai a um rolêzinho com Will Smith numa terça-feira à noite”, brincou a apresentadora do “Fantástico”, que compareceu ao evento ao lado do marido, Agostinho Paulo Moura.

Veja: