Will Smith e cantora aparecem em clima de romance e web especula possível relação

Pouco mais de um mês após chocar os fãs ao beijar a cantora India Martínez durante uma apresentação ao vivo, Will Smith, 56, voltou a alimentar especulações sobre um possível romance entre os dois. Em uma publicação recente nas redes sociais, o suposto casal aparece conversando em clima de romance.

Com uma série de publicações ao lado do ator, a espanhola escreveu: “Há coisas que a gente nunca se atreveria a sonhar, mas a energia do universo faz a sua magia e vai, e de repente acontece. Acabou de sair o novo álbum do grande Will Smith e eu sou abençoada por fazer parte dele.”

Nas fotos, os dois constantemente aparecem sorrindo e se abraçando, mas nada tão “intimo” quanto a apresentação de fevereiro, que foi repostada pela própria cantora em seu perfil nas redes socias. Os dois trabalham juntos na nova música de Smith,”First Love”, que faz parte da “volta” oficial do arista à música após mais de 20 anos.

Minutos após a postagem ir ao ar, os comentários foram inundados por fãs questionando o suposto relacionamento de Smith e Martínez. “Parece que uma situationship [um relacionamento sem compromisso] está acontecendo aqui”, afirma um usuário. “Estou vendo isso também”, concorda outra pessoa. “É impressão minha ou a India está muito receptiva?”, especula ainda um terceiro.

Will Smith e Jada Pinkett Smith

Apesar dos rumores, legalmente o ator ainda é casado com Jada e aparentemente não cogita um divórcio. Em entrevista à revista “People”, uma fonte próxima ao casal revelou que o relacionamento dos dois é um tanto estranho.

“Chame do que quiser. Eles estão vivendo suas próprias vidas mas não cortaram laços completamente”, afirma. Outra pessoa ainda completou dizendo que, apesar de ainda estarem “juntos”, eles vivem em casas separadas há anos.