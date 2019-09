Will Power se aproveita de quebra de Dixon e vence etapa da Indy em Portland

A temporada de 2019 da Fórmula Indy está agora a apenas uma corrida de seu final e a disputa do título ficou bem acirrada com a realização neste domingo da etapa de Portland, a 16.ª das 17 previstas no calendário. O australiano Will Power, da Penske, venceu graças a uma quebra da Ganassi do neozelandês Scott Dixon nas últimas voltas, mas o troféu de campeão ficará nas mãos de algum de outros três pilotos: os norte-americanos Josef Newgarden e Alexander Rossi e o francês Simon Pagenaud.

Quinto colocado em Portland, Newgarden segue com folga na liderança com 593 pontos. Ele tem agora 41 de vantagem para Rossi, que ficou com o terceiro lugar na corrida deste domingo, e 42 de frente para Pagenaud, somente em sétimo lugar na penúltima etapa da temporada. A prova final da Fórmula Indy será no próximo dia 14 no circuito misto de Laguna Seca, na Califórnia.

“Foi uma corrida bem difícil. Rosenqvist pressionou bastante no final, conseguimos abrir vantagem. Pensei, ‘ah, esse final será de boa’, e vieram as amarelas. Mas tivemos uma boa relargada. Estou muito feliz por estar no Victory Lane, ajudando o time, ajudando os outros caras. Incrível. Estou mentalmente exausto”, disse Will Power.

O segundo colocado em Portland, entre Power e Rossi, foi Felix Rosenqvist, companheiro de Dixon na Ganassi. O novato sueco escapou dos diversos incidentes da prova para chegar no pódio. Pole na etapa, o norte-americano Colton Herta, outro estreante na categoria, brigou do jeito que deu, mas teve um desgaste dos pneus maior que o dos rivais e teve de se contentar com a quarta posição.

Os brasileiros Matheus Leist e Tony Kanaan, ambos da equipe AJ Foyt, também foram capazes de escapar das confusões em Portland e conseguiram boas colocações. O primeiro ficou em oitavo lugar, com direito a ultrapassagens em cima do francês Sébastien Bourdais e do norte-americano Charlie Kimball nas voltas finais, enquanto que o experiente piloto completou em 12.º.