Wild vence no qualificatório do Masters 1000 de Miami; Monteiro e Felipe Meligeni caem

O tênis brasileiro acumulou uma vitória e duas derrotas nesta segunda-feira, primeiro dia do qualificatório do Masters 1000 de Miami. Thiago Wild precisa vencer mais uma vez para entrar na chave principal do torneio americano. Thiago Monteiro e Felipe Meligeni Alves levaram virada e foram eliminados.

Brasileiro mais bem colocado no ranking mundial, na 76ª posição, Thiago Wild passou pelo bósnio Damir Dzumhur, 153º do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. “Ele é um jogador experiente, não podia bobear. Comecei bem o jogo, me sentindo bem em quadra”, afirmou o brasileiro sobre o rival, de 31 anos e que chegou a ser o 23º do mundo. “O saque também entrou hoje e me mantive sólido, firme, mesmo quando abri boa vantagem no segundo set”, completou ele, que venceu 71% dos pontos com primeiro saque e 57% no segundo, porcentagem bem melhores do que o rival (61% e 33%, respectivamente).

“Foi uma boa vitória, mas preciso de mais uma amanhã para entrar na chave, então não dá para comemorar muita coisa ainda”, afirmou Wild, que enfrenta pela primeira vez o francês Hugo Grenier, 137º do ranking, que venceu o australiano Thanasi Kokkinakis por 6/4 e 6/1.

“E a torcida aqui sempre ajuda muito, parecia o Rio Open com muita gente, muito bom. Espero que amanhã estejam aqui de novo torcendo”, completou. A torcida brasileira, sempre em grande número em Miami, não conseguiu presenciar mais vitórias do país, apesar do bom começo de Thiago Monteiro e Felipe Meligeni Alves.

Monteiro, 110º do mundo, disputou três sets e dois tie-breaks contra o australiano Adam Walton, 134º do ranking. O brasileiro venceu o primeiro set por 7/6 (7/5), mas depois levou a virada. Walton marcou 7/6 (7/3) e 6/4 nos sets seguintes.

Já Meligeni Alves, 134ª colocação do ranking, começou bem contra o belga Zizou Bergs, 114º, e venceu o primeiro set por 6/2, mas não conseguiu segurar a reação do rival que fez 6/1 e 6/4.

