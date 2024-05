Whoopi Goldberg oferece papel para Papa em novo filme

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/05/2024 - 13:50 Para compartilhar:

NOVA YORK, 13 MAI (ANSA) – A atriz e comediante norte-americana Whoopi Goldberg revelou que ofereceu ao papa Francisco um pequeno papel no terceiro filme da saga “Mudança de Hábito” (Sister Act, no título em inglês), durante entrevista a Jimmy Fallon, no Tonight Show.

A produção, sequência do longo de 1993 no qual a artista interpreta a cantora Deloris Van Cartier que precisa se esconder em um convento na Califórnia após testemunhar um homicídio.

Questionada por Fallon se o Papa havia manifestado o desejo de participar da obra durante seu encontro com o religioso, em outubro passado, Goldberg deixou escapar: “Não, mas eu perguntei a ele. Eu lhe ofereci para fazer isso e ele disse que tudo depende de qual é sua agenda no momento”.

A estrela de 68 anos ainda deu detalhes sobre a audiência.

“Sinto que tenho que lhe agradecer. Por cerca de 10 anos tentei conhecê-lo. Toda vez que aquela reunião estava para acontecer, alguma coisa acontecia e ela acabava sendo cancelada”, lembrou.

A conversa entre a atriz e o líder da Igreja Católica parece ter sido descontraída. Segundo ela, enquanto o argentino elogiava seu trabalho, Goldberg aproveitou para lhe oferecer uma participação no terceiro filme da saga.

“Eu disse: ‘Sabe, estamos tentando ajudar a trazer as irmãs para o século XXI’, e eu classifiquei o projeto como algo bobo, mas ele me impediu”, contou ela, lembrando que Jorge Bergoglio respondeu que “uma das melhores coisas que você pode fazer pelas pessoas é ajudá-las, animá-las e fazê-las rir”.

Goldberg, que se declarou admiradora de Francisco também pela abertura demonstrada a população LGBTQIA+, já havia chegado a brincar sobre a continuação da franquia.

“Imagine a ‘Sister Act’ e todas as freiras paradas aqui, esperando a saída do Papa”, disse. “Talvez isso aconteça no filme. Não sabemos. Nunca saberemos, mas estamos em Roma e eu estou na Cidade do Vaticano”, concluiu ela durante sua visita ao religioso. (ANSA).