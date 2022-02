Whoopi Goldberg é afastada de programa após comentário sobre Holocausto

Whoopi Goldberg foi suspensa por duas semanas do programa “The View” após as recentes declarações dela sobre o Holocausto. O afastamento da atriz e apresentadora foi divulgado no Twitter oficial da emissora ABC.

“Com efeito imediato, estou suspendendo Whoopi Goldberg por duas semanas por seus comentários errados e ofensivos. Apesar de Whoopi ter se desculpado, eu pedi a ela para refletir e aprender sobre o impacto de seus comentários. Toda a organização ABC News se solidariza com nossos colegas, amigos, familiares e comunidades judeus”, dizia comunicado assinado por Kim Godwin, presidente da emissora.

Whoppi gerou polêmica ao dizer no programa The View que o genocídio nazista dos judeus envolveu ‘dois grupos de brancos’ e que o Holocausto ‘não foi sobre raça’. As críticas contra Whoppi vieram aos montes, já que Hitler expressava seu ódio aos judeus em termos raciais, e a atriz e apresentadora se desculpou.

“No programa de hoje, eu disse que o Holocausto ‘não foi sobre raça, mas sobre a desumanidade do homem em relação ao homem’. Eu deveria ter dito que foi sobre ambos”, escreveu ela em uma postagem no Twitter. “O povo judeu ao redor do mundo sempre teve meu apoio e isso nunca será dispensado. Sinto muito pela dor que causei”, completou.

