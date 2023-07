Whirlpool reverte prejuízo, lucra mais que esperado no 2º tri e ação sobe no after hours em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 17:28 Compartilhe

A Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, registrou lucro líquido de US$ 85 milhões no segundo trimestre, comparado com prejuízo de US$ US$ 371 milhões registro em igual período de 2022, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira, 24.

O resultado representa um ganho de US$ 4,21 por ação em termos ajustados, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de US$ 3,76.

Assim, por volta das 17h20 (de Brasília), o papel da Whirlpool subia 0,32% no after hours da Bolsa de Nova York.

Por outro lado, a receita da companhia teve queda de 6% na comparação anual do segundo trimestre, quando somou US$ 4,79 bilhões. Essa métrica veio praticamente em linha com a projeção do mercado.

