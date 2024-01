Whirlpool lucra US$ 491 milhões no 4º tri, mas projeta queda nas vendas em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 19:02 Para compartilhar:

A Whirlpool, dona das marcas Consul e Brastemp, registrou lucro líquido de US$ 491 milhões no quarto trimestre de 2023, ou US$ 3,85 por ação em termos ajustados, acima da previsão de US$ 3,53 dos analistas ouvidos pela FactSet. O resultado reverte o prejuízo US$ 1,6 bilhão apurado em igual período de 2022.

As vendas da empresa foram de US$ 5,09 bilhões no período, com crescimento de 3,4% na comparação anual. Esse número veio melhor que as previsões do mercado.

No balanço, também foram publicadas as projeções da companhia para 2024. A Whirlpool espera lucro ajustado por ação diluída de US$ 8,50 a US$ 10,50; enquanto projeta caixa operacional de US$ 1,15 bilhão US$ 1,25 bilhão, e fluxo de caixa livre de US$ 550 milhões a US$ 650 milhões.

Para o acumulado deste ano, a Whirlpool espera que as vendas fiquem em US$ 16,9 bilhões, o que representaria uma queda de cerca de 13% em relação a 2023.

Diante disso, a ação recuava 4,19% no after hours em Nova York, às 18h46 (de Brasília).

