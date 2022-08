Da Redação 03/08/2022 - 8:08 Compartilhe

Whindersson Nunes, de 27 anos, levou a pior durante o treino de luta e foi atingido no rosto pelo lutador de MMA Luís Felipe Buda, em um tatame em São Paulo.

Nos stories do Instagram do atleta, o artista apareceu com o nariz sangrando, mas de bom humor. “Salve, galera. Segunda-feira, 23h. Olha só”, mostrou Buda.

“Porrada com alegria, ein, papai. Mexi com o cara errado”, disse o humorista.