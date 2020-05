Whindersson posa nu assistindo entrevista de Felipe Neto

Whindersson Nunes voltou a “causar” nas redes sociais na noite dessa segunda-feira (18). O humorista compartilhou uma foto em que aparece deitado no sofá, nu, enquanto acompanhava a entrevista do youtuber Felipe Neto, no programa Roda Viva, da TV Cultura.

Rapidamente, a publicação recebeu uma série de comentários, a maioria piadas de seguidores. “Whindersson Nudes ataca mais uma vez”, brincou um. “Está de bruços por causa da ereção”, disse outro. “Whindersson levou a sério o conceito de Roda Viva”, afirmou mais um.

Confira a publicação “polêmica” de Whindersson abaixo: