Whindersson Nunes usa drones para entregar kits a vítimas ilhadas no Rio Grande do Sul

Da Redação 08/05/2024 - 14:30

Whindersson Nunes, 29 anos, está utilizando drones gigantes para levar alimentos a vítimas ilhadas em prédios do Rio Grande do Sul. O humorista publicou vídeo em que mostra vítima do alagamento e como o aparelho tecnológico opera para levar ajuda.

Em uma das publicações, o influenciador disse que “estão roubando e impedindo pessoas de ajudar” e, por isso, ele chegou a pedir proteção.

“De madrugada, a partir de 1 da manhã, nossos drones começam a entregar kits proteína, água e aparatos para crianças e adultos nos prédios ilhados. As pessoas estão roubando e impedindo pessoas de ajudar. Se você vir alguém levantando um drone gigante, em meu nome, proteja essas pessoas”, pediu ele através de postagem no X, antigo Twitter.

Desde o dia 2 de maio tem utilizado as redes sociais para promover mobilização em prol dos atingidos.

Aqui um exemplo de um deles operando a noite, nessa situação ele tava matando mosquito dormindo, esperto pic.twitter.com/qrweojHoqY — Whindersson (@whindersson) May 8, 2024