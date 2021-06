Whindersson Nunes surge com novas tatuagens no rosto e surpreende seguidores

Whindersson Nunes surpreendeu seus fãs ao exibir um clique de suas novas tatuagens no rosto. A foto foi tirada ao lado de sua noiva, Maria Lina na tarde desta segunda feira (14).

+ Whindersson Nunes e Maria Lina fazem tatuagem em homenagem a João Miguel

+ Cid Moreira manda mensagem de apoio para Whindersson Nunes e relembra morte da filha

+ Irmã de Whindersson Nunes faz desabafo sobre morte de sobrinho

Em seu Stories, o comediante deixou visível as frases escritas abaixo dos olhos. Nas bochechas, a frase diz ‘live like a warrior’, que traduzido do inglês significa ‘viva como uma guerreiro‘”. No lado direito, há uma pequena cruz, um emoji com expressão feliz e as letras ‘JM’, iniciais de seu filho João Miguel.

Já do lado esquerdo, há o desenho de uma lágrima, um emoji com expressão triste, além de um chapéu de cangaceiro no supercílio. Veja:

Vale lembrar que Whindersson e Maria Lina vivem um período de luto após a morte do primeiro filho, João Miguel, que nasceu de parto prematuro e faleceu apenas um dia depois.

Recentemente, Valdenice Nunes, mãe do humorista Whindersson Nunes, respondeu perguntas dos fãs sobre seu filho e a nora no Instagram. Os internautas se mostraram preocupados com o estado emocional e psicológico dos dois após a morte do seu filho recém-nascido.

Veja também