Whindersson Nunes se pronuncia após ser acusado de ‘soltar a mão’ de ex: ‘Não sou perfeito’

Whindersson Nunes usou suas redes sociais para se pronunciar depois das polêmicas declarações de sua mãe sobre suas ex Luísa Sonza e Maria Lina. Uma seguidora chegou a acusar Whindersson de não apoiar Maria Lina depois do drama passado pelo casal, com a morte do bebê dos dois, que nasceu prematuro e não resistiu.

“A Maria Lina dizendo que o pai dela ficou com a mãe dela na pior fase e nunca soltou a mão dela por isso ele é o exemplo de homem pra ela, foi um tapa na cara do Whindersson… Bem dado diga-se de passagem”, atacou a internauta.

“Sim, eu entendi, aprendi a lição, ninguém nunca mais vai passar por isso, não sou a melhor pessoa do mundo, nem perfeito, nem nunca vou ser, eu já entendi, eu juro que queria que tudo fosse ótimo, mas infelizmente não entendo tudo, espero que tudo fique bem”, respondeu Whindersson ao compartilhar a publicação.

“A gente sempre acha que faz tudo certo. Não sou uma má pessoa”, completou ele em outros dois posts.

Sim eu entendi, aprendi a lição, ninguém nunca mais vai passar por isso, não sou a melhor pessoa do mundo, nem perfeito, nem nunca vou ser, eu já entendi, eu juro que queria q tudo fosse ótimo, mas infelizmente não entendo tudo, espero q tudo fique bem https://t.co/zenp49zltZ — Whindersson (@whindersson) February 24, 2022

