Whindersson Nunes sai em defesa de Vitão: “Não concordo com ninguém sendo constrangido”

Depois de Vitão ter sido constrangido por três falsos fãs na rua, Whindersson Nunes, ex-marido da namorada do cantor, usou o Twitter para indiretamente defender Vitão. A polêmica começou quando, em Fortaleza, o cantor foi abordado por rapazes fotografando e filmando-o enquanto diziam “meu casal”, frase dita por Vitão em um comentário de uma fofo de Whindersson com a ex, Luísa Sonza.

“Não concordo com ninguém sendo constrangido na rua, a não ser que seja eu, por que com o meu constrangimento eu sei lidar”, escreveu Whindersson. O humorista ainda aproveitou para ressaltar o quão importante é ficar em casa durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. “Você fez isolamento social pra salvar o máximo de pessoas possível, não só as que você gosta, deixem de onda errada”, finalizou.

No vídeo em que Vitão aparece sendo constrangido, nem ele nem os rapazes estão utilizando máscara de proteção. Veja a declaração do humorista sobre o caso:

Não concordo com ninguém sendo constrangido na rua, a não ser q seja eu, por que com o meu constrangimento eu sei lidar.

Você fez isolamento social pra salvar o máximo de pessoas possível, não só as que vc gosta, deixem de onda errada.

— Whindersson Nunes (@whindersson) October 12, 2020

