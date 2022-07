Whindersson Nunes revela novas tatuagens no rosto e brinca: ‘Não me matem’

Whindersson Nunes mostrou, nesta terça-feira (26), suas novas tatuagens. “Novo show, novas tattoos. Não me matem pfvrrrr. Deu vontaaade”, explicou.







No rosto, o comediante desenhou em um lado, um coração partido com uma das metades em vermelho. No outro, há um desenho que parece ser o hieróglifo egípcio que significa “vida”. No pescoço, a frase “idiot, ridiculous and spectacular” (idiota, ridículo e espetacular).

O local das tatuagens dividiu opiniões. “Tu tá me fazendo querer tatuar a cara”, disse o influenciador Carlos Santana. “Post malone nordestino”, brincou um fã. “Tanto espaço na perna, tu vai tatuar logo o rostinho do neném”, refletiu uma seguidora.

https://www.instagram.com/p/CgfWvQKI3ih/