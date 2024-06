Whindersson Nunes relata abuso e desabafa sobre saúde mental: ‘Não encontrei a felicidade plena’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 10:05 Para compartilhar:

*Aviso: este texto trata de temas sensíveis que podem causar gatilho. Caso precise de ajuda, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento está disponível 24h por dia.

Whindersson Nunes, que já teve depressão, fez um longo desabafo sobre saúde mental no X (antigo Twitter) no último domingo, 2. Antes, o humorista pediu para não associarem o relato aos seus antigos relacionamentos com Luísa Sonza e Maria Lina. “Já quero dizer que não tem a ver com minhas ex-parceiras. […] Que fique claro pra minha família, amigos e quem interessar esse assunto”, começou.

O humorista, então, relatou o dia que chamou de sua “única tentativa de suicídio”. O fato aconteceu na casa de um amigo. “No fatídico dia, pra vocês saberem, eu não estava triste, não era dia de discussão em Twitter, não era dia de desabafo, era um dia normal, mas eu tava indignado com uma notícia mesmo que eu vi aqui no Twitter, na época era esse nome ainda. Mas eu tava numa época da minha mente, que foi um purgatório, já era depois da época de drogas, superadas e pá. Não acho a planta droga, ando pelo mundo, aqui é ilegal, mas enfim, não vou entrar nesse assunto porque não é esse o foco, mas eu tava bem colapsado”, relatou.

Ainda, Whindersson revelou ter sofrido abuso aos seis anos. “Minha mãe vai saber disso agora, eu acho. […] Eu sempre tive muito medo de falar, tem piada com meu filho, quem dirá com isso. […] Estou bem pra falar disso, não me sinto constrangido, eu entendo, ninguém da minha casa tem culpa, não foi na família, não foi parente, não foi amigo, não se preocupem com isso”, contou.

Segundo ele, decidiu desabafar como forma de ajudar outras pessoas. “Minha mensagem pra você que, assim como eu, é um sobrevivente, que depois que eu parei de pensar nas coisas daqui e passei a pensar no outro plano, ficou mais fácil levar a vida”, refletiu o artista, pedindo para que as pessoas usem o talento para ajudar o próximo.

“Eu não encontrei a felicidade plena. ‘No mundo tereis aflições’, diz a palavra, né. É assim mesmo, mas depois vem a coisa boa que você não esperava”, declarou.

Whindersson disse que passou por quatro médicos até encontrar o profissional que o trata atualmente. “Eu indico você a conhecer um médico que você sinta que quer seu bem. Nem todos têm condição de ficar de psiquiatra em psiquiatra… vou pensar em algo sobre isso. Mas caso você possa, encontre alguém com um olhar de cura mesmo. Eu desejo muito que você curta esse mundo que além de muita podridão, tem muita coisa massa. Se cuidem, protejam-se e cuidem de vocês e das crianças”, finalizou.

⚠️ALERTA GATILHO⚠️

Os próximos tuítes, são fortes, mas quem me conhece sabe kkkkkkk que eu cuido um pouco, vou tentar ser o mais incisivo sobre meu relato de dar um fim a minha vida, e focar menos nas coisas triste e focar mais na parte massa, minha intenção é ajudar com isso, as… — Whindersson (@whindersson) June 3, 2024