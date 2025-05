Whindersson Nunes reflete sobre trabalho após internação psiquiátrica

Após um período de reclusão para cuidar da saúde mental, Whindersson Nunes está de volta aos projetos profissionais. Na sexta-feira, 16, o humorista e cantor de 30 anos, lançou a música “Quem É Você?”, em parceria com Lucas Lucco, e refletiu sobre o novo momento.

Em entrevista à “Quem”, Whindersson falou sobre o significado da música: “Veio de um momento em que realmente precisei me escutar de verdade. ‘Quem É Você?’ fala de coisas que vivi, que senti, então tem muito de mim nela”, afirmou.

O humorista passou por uma internação voluntária em uma clínica psiquiátrica há cerca de três meses. À ocasião, A empresa “Non Stop Produções Artísticas” confirmou a internação por meio de um post no Instagram, quando revelou que Whindersson teria decidido voluntariamente pela internação para cuidar de sua saúde mental, e que ele estava bem.

“Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama”, dizia o comunicado oficial.