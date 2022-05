Whindersson Nunes posa com Neymar em Paris e brinca: ‘Meu namorado’

Em seu perfil no Instagram, Whindersson Nunes compartilhou uma foto do encontro que teve com Neymar neste domingo (08) após o jogo do craque do PSG, em Paris, na França. No clique, o humorista exibiu a camisa que ganhou do amigo jogador e fez uma brincadeira na legenda do post.





“Ganhei a do jogo. Fofinho, @neymarjr. Muito meu namorado”, escreveu Whindersson na rede social.

Os seguidores e fãs dos famosos se divertiram e deixaram muitos comentários na publicação.

