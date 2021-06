Whindersson Nunes manda flores para mulher trans que teve corpo queimado

Whindersson Nunes contou em suas redes sociais que enviou flores e um bilhete para Roberta, mulher trans que teve 40% do seu corpo queimado em Recife. Um amigo do humorista, que está em São Paulo, foi levar os presentes para ela, que está intubada em um hospital da capital pernambucana, em estado grave.

“Um amigo foi deixar umas flores e um bilhete meu p/ Roberta, a travesti q foi queimada ontem em Recife, ela não pode ler o bilhete, nem receber as flores, ela tá entubada indo amputar o braço esquerdo e avaliando amputação do braço direito, me corta o coração mais do q já está…”, desabafou Whindersson, que há menos de um mês perdeu o primeiro filho, um menino chamado João Miguel, de sua relação com Maria Lina Deggan, que nasceu prematuro de 22 semanas e não resistiu.

Whindersson explicou que o drama de Roberta o abalou também devido ao fato de uma amiga trans do humorista tê-lo acolhido quando perdeu sua fé. “O assunto me toca porque tenho uma amiga trans q uefalou de Jesus pra mim muito bonito quando eu tinha perdido a fé, e esse amor voltou”, afirmou. “Não me importa com (sic) o que você acha, mas me importa toda vez que eu penso nela tenho medo que alguém faça algo assim DO NADA, porque é uma realidade”, lamentou.

Roberta foi queimada por um adolescente e acredita-se que ela foi vítima de LGBTfobia. Segundo o site G1, que teve acesso ao boletim de ocorrência, as “testemunhas relataram à PM que um homem estaria com a vítima em um barraco de lona e teria ateado fogo a ela, tentando fugir em seguida. O jovem foi encontrado logo depois, correndo”. O adolescente foi autuado em flagrante por “ato infracional análogo a homicídio doloso tentado”, de acordo com o veículo.

Veja também