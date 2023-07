Whindersson Nunes lança documentário mostrando preparação para torneio de boxe

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 9:50 Compartilhe

Não é novidade a paixão de Whindersson Nunes pelo pugilismo. O youtuber e humorista, um dos maiores do País, com 44 milhões de inscritos na plataforma de vídeo, já participou de algumas competições menores e chegou a lutar com Acelino Popó de Freitas. O que poucos sabem é que piauiense de 28 anos tem uma rotina de um atleta de alto rendimento. É exatamente isso que mostra no documentário “O Caminho da Vitória”, lançado na terça-feira.

O primeiro episódio da série documental mostra o trabalho do youtuber para o High Stakes, torneio de boxe entre celebridades promovido. O vídeo já conta com 155 mil visualizações em apenas dois dias.

O humorista destaca no vídeo que o documentário não é sobre boxe, mas sim sobre foco e a parte mental. “Isso tudo você constrói com o tempo, é isso que mostro neste documentário. Vão vir mais coisas assim no canal, vamos nessa!”, destacou o comediante do Piauí.

Whindersson conta com uma agenda cheia de shows e apresentações e precisou conciliar seus compromissos profissionais com a rotina de treinos para a estreia no High Stakes, contra o rapper polonês Filipek. O humorista teve a ajuda de treinador, preparador físico, nutricionistas, entre outros profissionais.

Em um trecho do episódio, é possível ver o humorista sangrando depois de um treino de sparring. O trabalho duro valeu a pena e Whindersson derrotou Filipek por nocaute, logo no primeiro assalto, avançando para a semifinal do High Stakes.

A próxima luta está marcada para o dia 15 de julho, na Irlanda, e será contra o youtuber Kenny Ojuederie. O segundo episódio não tem data de estreia e, ao que tudo indica, deve abordar a preparação para o confronto.

