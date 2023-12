Whindersson Nunes lamenta morte de jovem após fake news: ‘Extremamente triste’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/12/2023 - 16:21 Para compartilhar:

Whindersson Nunes, 28 anos, se pronunciou sobre a morte de Jéssica Vitória Canedo, 22, poucos dias após ela ter sido apontada como suposto affair do humorista.

No início desta semana, páginas nas redes sociais divulgaram prints falsos de uma conversa, apontando Jessica e Nunes como os interlocutores. Na ocasião, o humorista se manifestou para declarar que não conhecia a jovem e que a autoria do conteúdo não era dele.

Neste sábado, 23, o youtuber, através de nota emitida por sua equipe, lamentou a tragédia e “a dimensão catastrófica de uma história inventada a partir de uma fake news”.

“Nesta sexta-feira (22/12), Whindersson Nunes foi surpreendido com a triste notícia do falecimento da jovem Jéssica. Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais, o artista lamenta: ‘Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho’”, diz trecho da nota da Nonstop Produções S.A., escritório responsável pelo gerenciamento de Whindersson Nunes.

“A Nonstop Produções S.A. e Whindersson Nunes lamentam profundamente o ocorrido e prestam solidariedade à família da jovem Jessica, bem como repudiam, veementemente, o linchamento virtual e o uso nocivo das redes sociais. Se você estiver passando por questões emocionais, busque ajuda. Disque 188 para o CVV – Centro de Valorização da Vida”, finaliza o comunicado.

