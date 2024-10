Whindersson Nunes imita Michael Jackson no ‘Domingão’ e ganha elogio de Huck

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 10:20 Para compartilhar:

Whindersson Nunes chamou atenção ao imitar Michael Jackson durante sua participação na Batalha do Lip Sync do Domingão Com Huck no domingo, 6. A música escolhida foi Smooth Criminal, que faz parte da trilha sonora do filme Moonwalker, de 1998, e traz um figurino bastante característico do cantor.

Luciano Huck elogiou Whindersson no Instagram: “O que foi isso, Whindersson Nunes? Homenagem e apresentação irretocável ao eterno Michael Jackson!”

Ele venceu a disputa contra o humorista Ceará (Wellington Muniz), que imitou Ney Matogrosso.

O vídeo com a apresentação de Whindersson Nunes pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/p/DAzH9Mhu7w3/