Whindersson Nunes faz mais uma tatuagem no rosto e compartilha novidade com os fãs

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2023 - 14:39 Compartilhe

O humorista Whindersson Nunes, 28 anos, resolveu dar mais uma renovada no visual, nesta terça-feira (13), e acrescentou ao rosto mais uma tattoo, além de cuidar dos cabelos.

Dessa vez, o ex de Luísa Sonza adotou tranças e colocou desenho na sobrancelha direita: uma coroa com o escrito “Bom Jesus” no centro.

“Dia de banho, tosa e caneta dos bons malandros”, disse ele na legenda da publicação no Instagram, ao compartilhar uma série de imagens do processo de transformação.

Vale destacar que o influenciador tem dezenas de tatuagens espalhadas pelo corpo. Desenhos pelo rosto também não são uma novidade, entre eles estão uma lágrima e um chapéu de vaqueiro nordestino.

Confira publicação de Whindersson Nunes no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias