Whindersson Nunes faz aniversário e ganha homenagem da namorada

O humorista Whindersson Nunes completa 26 anos nesta terça-feira (05) e, para não deixar a data passar em branco, Maria Lina Deggan, namorada dele, fez uma homenagem muito especial para o amado nas redes sociais.

“Você é o cara mais admirável que já passou pela minha vida. Quando você faz aniversário, quem ganha o presente somos nós que convivemos com você… te amo minha vida!”, escreveu a estudante. Maria Lina tem 22 anos e é o primeiro relacionamento sério de Whindersson depois do término do casamento dele com a cantora Luísa Sonza.

Apesar de já ser conhecida pelos fãs do namorado, a jovem mantém seu perfil do Instagram privado para apenas seguidores que ela aprova. Neste momento ela tem quase 250 mil fãs na rede social.

