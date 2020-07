Whindersson Nunes é flagrado na casa de nova affair

Segundo o colunista Leo Dias, Whindersson Nunes está com uma nova affair. A possível namorada mora em Blumenau, Santa Catarina, e se chama Maria Lina Deggan.

Através de fotos divulgadas pelo jornalista, o Youtuber foi visto na casa de Maria no último domingo (19). Nas imagens, ele aparece com um moletom vermelho no quintal da residência ao lado do suposto sogro, da eleita e de sua avó.

Pelo seu Twitter, Whindersson decidiu ironizar os boatos de um novo romance. Na rede social, ele compartilhou uma foto de um casal, em que o rapaz é muito parecido com ele.

A assessoria do comediante afirmou que desconhece qualquer novo relacionamento dele.

