Whindersson Nunes deixa clinica psiquiátrica após um mês internado

Após cerca de um mês internado em uma clínica psiquiátrica, Whindersson Nunes, 30, recebeu alta e deixou o hospital nesta quinta-feira, 27.

O humorista compartilhou sua volta com os seguidores por meio de uma foto no Instagram. Fazendo careta para o espelho no elevador, legendou: “Lili cantou”. Já pelos stories, Whindersson aparece brincando com sua cachorrinha, Regina.

Nos comentários, fãs comemoraram a saúde do comediante. “O Mundo te ama girassol”, escreveu uma pessoa. “Glória a Deus”, desabafou uma segunda. “Que Deus te abençoe nesse recomeço”, concordou ainda uma terceira.

Internação

A empresa “Non Stop Produções Artísticas” confirmou a internação do humorista no dia 21 de fevereiro. Por meio de um post no Instagram, a agencia revelou que Whindersson teria decidido voluntariamente pela internação para cuidar de sua saúde mental, e que ele estava bem.

“Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama”, diz o comunicado oficial.

“Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento”, termina.