Whindersson Nunes curte férias em Fernando de Noronha

Whindersson Nunes está curtindo suas férias em Fernando de Noronha. Nesta quarta-feira (22), o humorista publicou algumas fotos de sunga e mostrou seus músculos.

Whindersson também publicou um trecho da música que lançou junto com Alok. “É tempo de viver, e ser melhor que ontem! O sol nasceu mais um vez, e junto uma nova chance.” Diversos internautas elogiaram a publicação, como o cantor RAPadura. “O melhor lugar da terra é o mar! E o melhor lar é o próprio amar”, escreveu.

O humorista já tinha publicado uma foto no arquipélago na última terça-feira (21), onde fez uma brincadeira na legenda da foto. “Perguntei como é que o pessoal pagava as permuta (…). Ele disse que geralmente era uma foto de blogueira com o pico de fundo! Fica aí pra avaliação de vocês”, escreveu.

