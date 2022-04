Whindersson Nunes anuncia turnê internacional: ‘Para me despedir’

Whindersson Nunes está decidido a deixar os palcos. O humorista anunciou no Instagram nesta segunda-feira (11) a turnê de seu quinto “e último” show, Isso Não é um Culto, com passagem pela Europa e por cidades brasileiras.

“Isso não é um culto, mas você vai sair transformado! Meu quinto, melhor e último show vai estar em turnê mundial. Ainda dá tempo incluir sua cidade pra me despedir de você. A qual cidade eu deveria ir?”, escreveu o artista.

Whindersson anunciou no fim de dezembro uma pausa nos shows após quase dez anos de carreira. O piauiense revelou que a decisão foi tomada após o show da noite anterior, no Rio de Janeiro.

“Ontem foi a reunião pra decidir sobre o futuro da minha vida e carreira, depois de muito perceber que dessa vida não se leva nada, nem fama, nem glória, muito menos tudo que eu comprar com o que eu ganhar com isso. Eu percebo a quantidade de pessoas que vai ali atrás de um rumo e não só atrás de um sorriso, e eu queria fazer mais por essas pessoas, mais do que ‘risada em troca de dinheiro’, que é o que parece pra mim, não que eu não goste. Mas o meu próximo e último show, vai ser um show de despedida, não pra sempre por que isso não existe, ninguém para pra sempre, eu amo estar no palco, mas eu já estive nele por quase dez anos. Rodei o Brasil e vi tantas pessoas em tantas situação que eu fico constrangido quando alguém não tem 30 reais pra dar risada junto com todos. Não me incomodo com a fama porque eu só sou amado pelas pessoas como sou porque elas me conhecem, e eu amo esse amor, mas me afetou em outros níveis e eu acho que ainda não sei lidar, preciso assimilar, e entender o que fazer com isso”, declarou na ocasião.

