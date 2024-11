Whindersson Nunes aguenta seis rounds em pé, mas é dominado e perde em noite de Tyson x Paul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2024 - 23:40 Para compartilhar:

Whindersson Nunes abriu o card principal da noite de Mike Tyson x Jake Paul, em Arlington, no Texas, com uma derrota para o tricampeão asiático Neeraj Goyat. No desafio contra um boxeador profissional, o artista piauiense mostrou capacidade para aguentar as pancadas e sobreviveu durante os seis rounds ser ir ao chão, mas foi dominado durante toda a luta. Os juízes foram unânimes em dar a vitória ao indiano.

Whindersson tentou mostrar agressividade durante o primeiro round, mas se deparou com um Goyat muito confiante. O indiano economizou nos golpes, mas desviou bem das tentativas do brasileiro e, quando atacou, encaixou as investidas, especialmente nos segundos finais, com um gancho e empurrando o adversário para as cordas. Colocou pressão e terminou o primeiro assalto em vantagem.

No segundo round, Goyat continuou superior e mais confiante. Embora Whindersson tenha conectado alguns jabs, o indiano acertou mais golpes e pressionou o piauiense no córner de novo.

O indiano deu sinais de cansaço no terceiro round e viu Whindersson melhorar na luta, acertando boa sequência de golpes. Foi o melhor assalto do brasileiro, embora não tenha sido dominante. O round foi marcado por um momento de desrespeito do indiano, que levou Whindersson para o córner, de costas, e fez movimentos sugestivos.

O quarto assalto também foi dominado por Goyat, que viu Whindersson suportar bem os golpes no início. Mais perto do fim, contudo, o brasileiro baixou a guarda e apanhou bastante, assim como no quinto round. Whindersson foi para o round final dependendo de um nocaute para vencer a luta e não conseguiu.