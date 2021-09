Whindersson e Luísa Sonza se encontram em quarto de hotel, diz colunista

Reconciliação? Após quase um ano e meio desde que anunciaram o fim do casamento, Whindersson Nunes teria viajado ao Rio de Janeiro para se encontrar com Luísa Sonza. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o youtuber teria reservado um quarto de um hotel na Barra da Tijuca com o nome de seu empresário, tudo para que o encontro fosse sigiloso.

O reencontro dos dois vem pouco menos de um mês depois que a cantora anunciou o fim de seu namoro com Vitão.

Luísa e Whindersson foram casados por quase um ano, mas anunciaram a separação em abril de 2020.

