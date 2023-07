Whindersson comenta derrota para King Kenny: ‘Você realmente me detonou’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2023 - 15:55 Compartilhe

Whindersson Nunes parabanizou o adversário King Kenny após ser derrotado por ele no High Stakes, torneio de boxe entre celebridades, no sábado, 15. Em uma publicação no Twitter, o humorista também agradeceu a torcida brasileira que esteve presente no evento.

“Parabéns pela vitória King Kenny. Você realmente me detonou, espero que o um dia a gente lute de novo! Foi massa dividir o ring com você! E a torcida brasileira… que festa bonita, sério tenho muita sorte de poder viver isso!”, escreveu o humorista.

Apesar da derrota, Whindersson tranquilizou os fãs e chegou a fazer piada sobre a derrota logo após o fim da luta. “Agora é assistir a reprise na Globo e torcer por mim lá para ver se eu ganho, nada é impossível”, brincou.

Já no Instagram, o humorista lamentou a derrota, mas já anunciou quando será a próxima entrada no ring. “Ontem infelizmente a vitória não veio, o King Kenny foi melhor e mereceu a vitória, agora eu luto contra o Jarvis em setembro pelo terceiro lugar do torneio, eu prometo melhorar, e fazer merecer reunir todos vocês para fazer mais uma festa bonita dessa”, escreveu.



Como foi a luta?

A luta de semifinal do High Stakes começou às 15h (horário de Brasília), do sábado, 15. O lutador inglês provocou o brasileiro até a entrada na Arena, em Dublin, e se deu melhor por decisão unânime dos juízes.

Em vantagem no primeiro round, King Kenny conseguiu se desviar da postura mais agressiva de Whindersson no segundo e o levou a knockdown logo nos primeiros 60 segundos. Depois, o inglês precisou apenas administrar a boa vantagem, se desviando e impedindo qualquer reação do brasileiro. A decisão foi unânime.

* Com informações do Lance!

