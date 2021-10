Whindersson comemora aniversário de ex-noiva Maria Lina nas redes sociais

Whindersson Nunes usou os stories do Instagram para homenagear sua ex-noiva Maria Lina Deggan, que comemora hoje (6) seu aniversário de 23 anos. Ele postou vários stories da influenciadora fazendo caretas e visivelmente feliz pelo seu dia no jatinho particular do youtuber. “Ela fica toda serelepe no dia de hoje (risos). Parabéns”, escreveu Whindersson.

Whindersson mantém um relacionamento saudável com a ex. Não é a primeira vez desde o término que os dois interagem nas redes sociais. Recentemente, ele comentou em uma das fotos no Instagram de Maria Lina, onde ela aparece segurando dois pets. “Três gatinhas”, disse Whindersson nos comentários.

A irmã do humorista, Hagda Kerolayne, também elogiou pets nos comentários. Os fãs se empolgaram e pediram o retorno do casal. “Queria vocês dois juntos”, disse um dos seguidores na mesma publicação. “Assim eu fico até emocionada”, didisse outra. “Você está dando esperanças para nós”, brincou uma terceira.

O casal chegou a anunciar uma gravidez em janeiro deste ano, mas infelizmente o bebê nasceu prematuro e não sobreviveu. Ambos comunicaram sobre o fim do relacionamento em agosto. “É triste dizer e nem sei por que tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos”, disse Whindersson.

