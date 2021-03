WhatsApp libera chamadas de vídeo e voz pelo PC; saiba como fazer

O WhatsApp liberou nesta quinta-feira (4) a realização de chamadas de voz e de vídeo pelo computador. As ligações pelo computador são compatíveis com: Windows 10 (64-bit) versão 1903 e posterior; macOS 10.13 e posterior.

De acordo com o WhatsApp, as chamadas são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Isso significa que o app não pode ler nem ouvir as chamadas feitas no seu celular ou no seu computador. Por enquanto, as chamadas para PC serão somente para conversas individuais.

Como usar:

Baixe o aplicativo no link.

Pegue seu smartphone, entre no aplicativo e clique na opção WhatsApp Web.

No computador, clique em “carregar QR Code”

Aponte a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer na tela do computador.

No PC, vá em mensagens e clique no usuário em que quer realizar uma chamada.

Há um ícone de câmera e voz ao lado do nome do usuário. Basta clicar.

Para fazer ou receber chamadas no WhatsApp para computador, você precisará:

Ter alto-falantes e um microfone para as chamadas de voz e de vídeo.

Ter uma câmera para as chamadas de vídeo.

Certificar-se de que seu computador e seu celular estão conectados à internet. A chamada será feita ou recebida no WhatsApp para computador, mas seu celular deve estar conectado à internet para que seja possível realizar a chamada.

Permitir que o WhatsApp acesse o microfone e a câmera do seu computador. O WhatsApp precisa ter acesso ao microfone e à câmera do seu computador para que você possa fazer chamadas de voz e de vídeo.

