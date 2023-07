WhatsApp lança seu primeiro aplicativo para smartwatches

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/07/2023 - 4:50 Compartilhe

O WhatsApp finalmente lançou seu aplicativo para smartwatches rodando o Wear OS do Google, depois de muita expectativa e testes beta de meses.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou na quarta-feira o lançamento do aplicativo WhatsApp para Wear OS que permitirá aos usuários iniciar novas conversas, responder a mensagens e atender chamadas VoIP sem exigir que eles tenham o telefone conectado com eles.

+ WhatsApp volta a funcionar após passar por instabilidades nesta quarta-feira

O aplicativo, que começa a ser lançado hoje para usuários em todo o mundo, é compatível com smartwatches executando o Wear OS 3. Ele permite que os usuários enviem e recebam mensagens de texto e voz, bem como emojis e respostas rápidas diretamente de seu pulso.

Em maio, em sua conferência I/O focada em desenvolvedores, o Google anunciou o lançamento do aplicativo Wear OS do WhatsApp. O aplicativo foi inicialmente lançado como uma versão beta e estava previsto para ser disponibilizado ao público logo depois.

Durante a palestra I/O, o Google também revelou novos e aprimorados aplicativos Wear OS de empresas terceirizadas, incluindo Spotify e Peloton, e anunciou atualizações para seus próprios aplicativos, como Google Home, Gmail e Calendar, para oferecer uma experiência atualizada para Use smartwatches baseados em sistema operacional.

Ao contrário do Wear OS, o watchOS da Apple não possui atualmente um aplicativo WhatsApp independente. Isso significa que os usuários do Apple Watch obtêm uma experiência limitada, como nenhuma opção nativa para enviar mensagens ou fazer chamadas via WhatsApp pelo smartwatch. A Apple, no entanto, permite que você veja as mensagens recebidas e responda a elas por meio da tela do Apple Watch se você tiver ativado as configurações de notificação apropriadas do seu iPhone. No entanto, o Apple Watch continuou a dominar o mercado geral de smartwatch por algum tempo.

O Google está se esforçando para assumir o domínio do Apple Watch, melhorando o Wear OS, além de adicionar novos fabricantes e trazer novos aplicativos e experiências para a plataforma. Na palestra I/O, a fabricante do Android declarou o Wear OS como a plataforma de smartwatch de crescimento mais rápido globalmente, com um crescimento de cinco vezes registrado desde o lançamento do Wear OS 3 em 2021.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias