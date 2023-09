WhatsApp lança Flows, recurso que permite às empresas criar experiências no aplicativo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2023 - 15:59 Compartilhe

Nesta quarta-feira, dia 20, durante o evento Meta Conversations 2023, realizado em Mumbai, na Índia, Mark Zuckerberg anunciou um novo recurso do WhatsApp para melhorar as experiências conversacionais entre pessoas e empresas no aplicativo. Flows, como é chamada a funcionalidade, oferecerá às empresas que utilizam a plataforma WhatsApp Business (API) a capacidade de criar experiências ricas e personalizadas para seus clientes no aplicativo, como a possibilidade de escolher um assento em um avião, marcar compromissos ou adquirir produtos e serviços – tudo de forma simplificada e sem precisar visitar um site ou mudar para outro aplicativo.

Com Flows, empresas de todos os setores, como bancos, serviços de entrega de comida, marcas de comércio eletrônico e companhias aéreas poderão criar interações mais elaboradas e intuitivas proporcionando mais conveniência para ajudar seus clientes, eliminando a demanda de navegar por menus fixos e processos de atendimento demorados.

“Hoje, tenho o prazer de anunciar novos recursos que acredito que serão transformadores para as empresas e realmente úteis para as pessoas. O primeiro é algo que chamamos de WhatsApp Flows. Ele permite às empresas criarem experiências personalizadas diretamente em uma conversa. Há muitas possibilidades, e as empresas podem facilmente aproveitar os blocos que criamos para construir suas experiências únicas. Já para os clientes, será muito mais rápido e conveniente do que alternar entre aplicativos ou sites”, afirma Mark Zuckerberg, CEO da Meta.

Flows chega ao WhatsApp para aprimorar a experiência do usuário, simplificando o momento de tomada de decisão ao apresentar escolhas claras e diretas em telas dentro do aplicativo. Quem planeja uma viagem, por exemplo, conseguirá, sem sair da conversa com a companhia aérea, ver o layout da aeronave e selecionar o assento que melhor atenda às suas necessidades – e uma atividade que costumava levar minutos, agora pode ser concluída em segundos.

“Em nossos primeiros testes, ouvimos de empresas de vários setores como esse recurso será uma virada de jogo para seus negócios e permitirá que elas façam mais com seus clientes sem precisar sair de uma conversa no WhatsApp, onde as pessoas e empresas fazem negócios”, destaca Nikila Srinivasan, Vice Presidente de Business Messaging na Meta.

Entre as empresas brasileiras que estão desenvolvendo novas casos de uso baseados na fase de teste do Flows estão:

Banco PAN – O PAN participou do piloto global da nova funcionalidade WhatsApp Flows, trazendo uma experiência inovadora e simplicidade para os clientes nas contratações de produtos de crédito. A ferramenta, presente na etapa de oferta, proporcionou maior agilidade e conversão na contratação. Como próximos passos, o cliente terá acesso a uma visualização simplificada de itens no carrinho de compras, podendo alterar as opções com apenas um toque.

– O PAN participou do piloto global da nova funcionalidade WhatsApp Flows, trazendo uma experiência inovadora e simplicidade para os clientes nas contratações de produtos de crédito. A ferramenta, presente na etapa de oferta, proporcionou maior agilidade e conversão na contratação. Como próximos passos, o cliente terá acesso a uma visualização simplificada de itens no carrinho de compras, podendo alterar as opções com apenas um toque. Consórcio Magalu – O Consórcio Magalu está inovando através do WhatsApp Flows proporcionando aos seus clientes uma experiência mais fluida de agendamento de horários para conversar com um especialista em consórcio, sendo o objetivo possibilitar uma consultoria especializada para potenciais clientes em horários agendados, oferecendo não só o atendimento no WhatsApp mas outras opções como ligação ou videochamada. Além disso, para quem já possui consórcio, o cliente poderá fazer o login e gerenciar todo o seu plano como boletos e ofertas de lances de forma segura e autenticada, tudo sem sair da conversa do WhatsApp. Por enquanto, essa funcionalidade do Consórcio Magalu está disponível para celulares que têm o sistema operacional Android.

“Business Messaging é uma prioridade da Meta. Esse novo recurso faz parte de uma série de investimentos em experiências conversacionais no WhatsApp, combinando os aspectos de conexão humana com a escala e a conveniência que a tecnologia possibilita. Vemos um grande potencial das nossas plataformas para ajudar as empresas a criarem conexões significativas e relevantes com seus consumidores”, finaliza Srinivasan.

Mais novidades

Durante o evento, Mark também anunciou que, em breve, expandiremos o selo de verificação Meta Verified para negócios no Instagram, Facebook e WhatsApp. Os testes no Facebook e Instagram iniciarão nas próximas semanas em mercados selecionados. Testes no WhatsApp começarão nos próximos meses, inicialmente para pequenas empresas por meio do aplicativo WhatsApp Business e, no futuro, também para grandes empresas na Plataforma WhatsApp Business (API).

No WhatsApp, este novo serviço de assinatura opcional dará às empresas, além do selo verificado, suporte e proteção contra falsificação de conta. Também estarão disponíveis outras funcionalidades como criar uma página personalizada do WhatsApp que pode ser facilmente descoberta por meio de uma pesquisa na web e a possibilidade de uso da conta comercial em diversos dispositivos para que vários funcionários possam responder aos clientes simultaneamente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias