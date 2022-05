WhatsApp lança API em nuvem com recursos premium para atrair empresas

Por Elizabeth Culliford e Katie Paul

NOVA YORK (Reuters) – O WhatsApp está lançando serviços de API gratuitos baseados em nuvem para fazer mais empresas usarem o aplicativo, disse nesta quinta-feira o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg.





O serviço de mensagens, que tem atraído cada vez mais usuários corporativos, é uma das várias plataformas para as quais a Meta, dona do Facebook, lançou mais recursos voltados para compras e negócios.

Zuckerberg disse que a oferta significa que “qualquer empresa ou desenvolvedor pode acessar facilmente nosso serviço, projetar diretamente no WhatsApp para personalizar sua experiência e acelerar o tempo de resposta aos clientes usando nosso seguro WhatsApp Cloud API hospedada pela Meta.”

O WhatsApp já tem uma API, um tipo de interface de software, para empresas conectarem seus sistemas, o que gera receita.

A Meta, que comprou o WhatsApp por 19 bilhões de dólares em 2014, disse que as empresas não poderão enviar mensagens para as pessoas no WhatsApp, exceto se elas pedirem para ser contatadas.