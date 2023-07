WhatsApp fica fora do ar nesta quarta-feira (19)

O WhatsApp ficou fora do ar na tarde desta quarta-feira, 19. Segundo o site Downdetector, que oferece informações em tempo real sobre o status de serviços, houve um pico de quase 50 mil reclamações sobre o aplicativo às 17h22, sendo que 66% das notificações ocorreram por problemas no envio de mensagens.

O WhatsApp, em uma postagem no Twitter, afirma que está resolvendo os problemas.

“Estamos trabalhando rapidamente para resolver problemas de conectividade com o WhatsApp e iremos atualizá-lo aqui o mais rápido possível”.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023