WhatsApp começa a testar recurso de transcrição de áudios em aparelhos Android

O WhatsApp está desenvolvendo um recurso de transcrição automática de áudios em aparelhos Android, de acordo com informações publicadas pelo site WaBetaInfo, que antecipa novidades do mensageiro a partir de versões de testes.

A ferramenta ainda não está disponível para usuários da versão beta e não tem previsão de lançamento, mas tem potencial para ser uma das principais novidades do ano no app.

O novo recurso vai permitir que os usuários recebam uma transcrição de qualquer mensagem de voz enviada ou recebida no mensageiro. O app vai utilizar reconhecimento de fala para realizar as transcrições e deve manter a criptografia de ponta a ponta como padrão. Além disso, essas transcrições vão ficar disponíveis em balões de mensagem abaixo do áudio.

Segundo o WaBetaInfo, para que usuários tenham acesso a essa ferramenta no futuro, o app irá pedir para instalar mais 150 MB de dados.

No ano passado, essa ferramenta foi lançada somente na versão para iOS do mensageiro.

Outros aplicativos mensageiros, como o Telegram, já possuem ferramentas de transcrição de áudio próprias dentro da plataforma, mas o WhatsApp ainda exige que os usuários optem por ferramentas externas. Apesar disso, há inteligências artificiais (IAs) com suporte para o mensageiro que realizam transcrições diretamente pelo app, como a LuzIA.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani

