WhatsApp Business: lucro e praticidade para os negócios

Conteúdo patrocinado 15/08/2022 - 17:39 Compartilhe

A comunicação humana continua evoluindo, da mesma forma que a digital. A tecnologia trouxe novos hábitos para as pessoas que dificilmente irão se modificar. Um deles, e talvez o mais marcante, é resolver todas as demandas do dia a dia, via aplicativos em seus smartphones, tablets ou computadores.

Entre os mais utilizados está o WhatsApp. Segundo pesquisa desenvolvida pela Mobile Time em 2021, 120 milhões de brasileiros comunicam-se mensalmente por meio da ferramenta. Cerca de 93% destes, utilizam-a diariamente e 73% estão dispostos a fazer negócios pelo aplicativo, que está em 99% dos smartphones do país.

Com esse cenário de números surpreendentes, o comércio enxerga no WhatsApp um meio de abordagem eficiente dos clientes. Onde é possível entender as demandas do consumidor, antecipando comportamentos e necessidades.

Provedora de Solução do WhatsApp Business, Take Blip oferece todo o suporte, segurança e tecnologias necessários para que uma marca esteja presente no canal de comunicação preferido pelo consumidor moderno e conectado – o WhatsApp. Fundada em 1999, Take Blip é líder em interações inteligentes entre marcas e consumidores nos principais aplicativos de mensagem. Entre seus clientes estão empresas como Itaú Unibanco, Coca-Cola, Fiat, Claro, Nestlé, BMG, Safra, PagSeguro, Dell, General Motors, Mercado Pago e XP Investimentos, entre outras.

A combinação entre alta tecnologia, análise dos dados e atendimento humano pode proporcionar relacionamentos produtivos entre empresas e clientes aumentando as vendas. De um lado, o cliente e do outro, funcionários ou até mesmo softwares capazes de interpretar a linguagem das pessoas e respondê-las automaticamente de maneira natural.

“As empresas devem estar atentas às novas formas de comunicação escolhidas pelos clientes finais. São eles quem determinam em qual canal desejam conversar. Em um estudo da Sercom, foi apontado que 64% dos brasileiros preferem ser atendidos nos canais digitais das empresas – e sabemos que a tendência é que esse número aumente cada vez mais’’, avalia Roberto Oliveira, CEO e cofundador de Take Blip e completa: “Nossa plataforma busca cada vez mais facilitar a vida das pessoas, dando suporte independentemente do horário ou canal no qual a empresa procura se comunicar. Com Take Blip, a marca não precisa ter um app ou adaptar o seu para uma campanha. Ela pode usar o contato inteligente, solução criada por meio de nossa plataforma, e usufruir de todos os benefícios que ele proporciona.”

Umas das quatro maiores montadoras de veículos do mundo, a FIAT é um exemplo de case de sucesso ao utilizar o WhatsApp em suas vendas. Além de ser usado para atender os clientes, o WhatsApp funciona como um ponto de vendas. Esse modelo de negociação aumentou em 36,5% as vendas incrementais dos automóveis da marca. Em meio à conversa, as pessoas podem iniciar o processo de compra. Para isso, a FIAT realizou uma campanha com anúncios de clique para o WhatsApp, veiculados no Facebook e no Instagram. Ao clicar no anúncio, uma conversa era iniciada com a marca no aplicativo com uma saudação customizada. Depois de uma troca de mensagens, um vendedor continuava o atendimento.

“A minha dica é que as marcas aprendam por meio da interação com o usuário. Quanto mais as pessoas interagem com uma empresa, mais informações sobre os clientes a marca agrega. E, com isso, a empresa consegue evoluir melhor o produto. Não temos dúvida de que a experiência do usuário é a nova fronteira de diferenciação entre as empresas’’, afirma Oliveira.

Excelência em segurança

Para garantir a segurança e transparência nas atuais e futuras transações, Take Blip fez uma série de aprimoramentos em sua estrutura de segurança nos últimos meses, como a contratação de uma consultoria especializada no assunto, a Daryus. Um dos resultados alcançados foi o Selo ISO27001, criado pelo International Standardization Organization (ISO) e que certifica empresas ao redor do mundo em relação ao alto nível de padrão na gestão da segurança da informação.

“Essa conquista demonstra o comprometimento da nossa empresa com o tema segurança da informação, não apenas no aspecto da certificação em si, mas no desenvolvimento estruturado da plataforma, buscando um crescimento de forma eficiente e segura. Por aqui, entendemos que “Segurança da Informação’’ é feita de pessoas, processos e tecnologias’’, explica Oliveira.

Expansão internacional

Take Blip acaba de receber um aporte Série B de US$ 70 milhões do Warburg Pincus, fundo global de private equity. Esse investimento vai acelerar a expansão dos negócios.

“Uma de nossas metas é nos consolidarmos como uma empresa global no mercado norte-americano e latino-americano. Também planejamos com esse investimento, focar no suporte à nossa equipe, cultura, evolução de produtos, clientes e futuras aquisições. Nosso produto é global por natureza e tem sido utilizado por diversas empresas em geografias diferentes, pois se encaixa em canais de conversação usados em todo o mundo. Temos como missão contribuir para o desenvolvimento do país e provar, que aqui no Brasil, temos o know-how e a capacidade de criar um produto de software que seja considerado do mais alto nível’’, conclui Oliveira.