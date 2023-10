WhatsApp agora permite usar duas contas no mesmo celular; veja novidade

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 19/10/2023 - 6:20 Para compartilhar:

O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (18) que vai permitir que usuários tenham duas contas num mesmo celular, conectadas ao mesmo tempo, em um mesmo aparelho.

A função era aguardada principalmente por usuários com números pessoais e profissionais cadastrados no mensageiro, já que precisavam recorrer a aplicativos terceiros para conseguir usar as duas contas simultaneamente. Mas só poderá ser usado se a pessoa tiver um segundo número de telefone e um aparelho com que aceite mais de um cartão SIM (o popular “chip”).

Num primeiro momento, a novidade está disponível apenas para celulares com o iOS, que é o sistema usado nos iPhones e outros produtos da Apple. Quem tem celular com o sistema Android passará a contar com o recurso nas próximas semanas, segundo a Meta, dona do WhatsApp.

Para configurar outra conta no seu aparelho, é necessário um segundo número de telefone. Alguns celulares aceitam mais de um SIM ou aceitam eSIM, então nesses casos é possível criar novos perfis no próprio dispositivo. Na maioria dos casos, porém, será necessário um segundo aparelho ou SIM para criar, configurar e conectar a segunda conta.

Com o novo perfil pronto, o usuário deve abrir as configurações do WhatsApp no celular que vai receber a outra conta, clicar na seta ao lado do seu nome e em seguida em Adicionar conta. Apesar de poderem ser acessadas facilmente, cada conta tem suas próprias configurações de privacidade e notificações.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias