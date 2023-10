WeWork troca comando no Brasil com objetivo de se tornar mais digital e flexível

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 13:26 Compartilhe

A WeWork vai mudar o seu comando no Brasil. O atual diretor geral, Felipe Rizzo, está de saída e será substituído a partir desta segunda-feira, 2, por Bruna Neves, que estava no comando do marketplace do grupo. A mudança representa um esforço da companhia para avançar em serviços digitais de locação de escritórios compartilhados e ampliar a oferta de produtos mais flexíveis.

“Assumo um legado de operações saudáveis no Brasil, com o objetivo de impulsionar o crescimento asset light e contribuir para a transformação de como as pessoas se relacionam com o trabalho”, afirmou Bruna, em nota oficial.

Conforme a nova diretora-geral da multinacional no Brasil, o negócio por aqui está em uma trajetória de crescimento sustentável. “Isso tem sido possível devido a uma nova visão de negócios pautada na tecnologia, inovação e uso inteligente de dados que deram origem a um portfólio completo de produtos flexíveis.”

Vale lembrar que a companhia está em crise, especialmente lá fora, devido às dificuldades do mercado de escritórios após a pandemia. Na América Latina, o grupo é uma joint venture entre SoftBank Latin America Fund e WeWork Inc.

Bruna faz parte da empresa desde 2021 e estava no comando da “Station bt WeWork”, uma espécie de marketplace de espaços de trabalho, via parcerias com outros espaços de coworking ao redor do País. Isso acontece por meio de plano de assinatura mensal ou vale-escritório, que estão ajudando a engordar o faturamento aqui.

No Brasil, a WeWork possui 32 unidades próprias em oito cidades – São Paulo, Alphaville, São Bernardo do Campo, Osasco, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Já com a plataforma Station, conta com uma rede de aproximadamente 500 parceiros que oferecem espaços de escritório em 120 cidades.

A Station by WeWork se tornou tão forte que todos os novos clientes que buscam um escritório físico também acertam o uso de vale-escritório. Em maio deste ano, 7% da receita total da companhia aqui já era de produtos flexíveis, enquanto um ano antes eram só 2%. A previsão é de um crescimento de 90% no ano todo (os valores nominais não são revelados).

Com Bruna na Diretoria-Geral, também foram integradas as gestões da WeWork e da Station, que até então eram separadas. “O nosso marketplace e os produtos flexíveis se tornaram tão relevantes que não faz mais sentido as empresas WeWork e Station by WeWork continuarem com diferentes gestões”, afirmou a presidente da companhia na América Latina, Cláudia Woods, também em nota.

Bruna tem dez anos de experiência em finanças, gestão de projetos e reorganização de empresas no BTG Pactual e suas investidas.

Além disso, ocupou diversas posições na Uber, como head de marketplace, inteligência de mercado e precificação. Em 2021, assumiu a posição na WeWork. É formada em Administração (UFRJ) e possui MBA pela IE Business School de Madri, na Espanha.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias