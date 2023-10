WeWork retém pagamento de US$ 95,2 milhões em juros de títulos e entra em período de carência

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 18:59 Compartilhe

A WeWork decidiu nesta segunda-feira, 2, não realizar o pagamento de juros previstos em alguns de seus títulos emitidos, à medida que busca uma reestruturação de seus negócios.

Em comunicado registrado na Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana), a empresa informou que reteve os pagamentos de juros agregados de aproximadamente US$ 37,3 milhões que deveriam ser desembolsados em dinheiro e de US$ 57,9 milhões com pagamento na forma de notas PIK adicionais, em conjunto, com pagamento de juros associados, que venciam nesta segunda-feira. Foram afetados cinco títulos.

De acordo com os termos dos contratos que regem os títulos, a WeWork diz que tem um período de carência de 30 dias para efetuar os pagamentos de juros antes de a medida ser constituída como um “evento de inadimplência” em relação às notas envolvidas.

No documento registrado junto à SEC, a companhia diz que possui liquidez para efetuar o pagamento de juros, podendo no futuro decidir honrar essas obrigações.

“A entrada no período de carência tem como objetivo permitir o início das discussões com determinados ‘stakeholders’ da estrutura de capital da Companhia, ao mesmo tempo que aumenta a liquidez à medida que a empresa continua a tomar medidas para implementar seu plano estratégico”, diz o comunicado.

Como parte deste plano estratégico, a companhia informa que está focada em racionalizar sua presença imobiliária e melhorar sua estrutura de capital.

